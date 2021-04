Comercializadores retoman venta de carne tras un acuerdo con el Gobierno 

Cargando...

Representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Carne de Bolivia (Contracabol) y de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas de El Alto (Futecra) acordaron este domingo con el Gobierno la comercialización normal de carne bovina y la suspensión de medidas de presión.

“La Confederación Nacional de Trabajadores de la Carne de Bolivia (Contracabol) se compromete a levantar toda medida de presión y garantiza la comercialización normal de carne”, informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.

También indicó que se ratifica la Resolución Biministerial No. 006/2021 del 21 de abril que suspende la libre exportación de carne bovina en cumplimiento de la política de abastecimiento a precio justo, por lo que no se otorgará certificado en tanto no se demuestre el abastecimiento interno.

El Gobierno tiene como objetivo asegurar, mediante la Resolución Biministerial, el abastecimiento del mercado interno en las cantidades y calidades requeridas, con el producto a precio justo para el productor y el consumidor final; evitar la especulación y el agio del producto en el mercado interno; y, exportar los excedentes de producción de carne de res, con la generación de divisas a favor del país sin la afectación del consumo interno.

Otro de los acuerdos es que el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) tomarán las acciones necesarias para evitar el contrabando de ganado en pie.

Los carniceros comenzaron un paro de actividades el viernes 23. Tenían previsto que la medida se extendiera hasta el martes 27 de abril. El sector pedía evitar el incremento del precio del kilo de carne por parte de los ganaderos y demandaba que el Gobierno asuma acciones.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, reportó este domingo el abastecimiento regular de carne bovina en los centros de abasto y anunció el incremento del volumen del producto, a cargo de los frigoríficos, a la cadena de distribución de alimentos cárnicos a nivel nacional.