Comité Interinstitucional alista proyecto de Ley para garantizar la distribución económica antes del 2025

Santa Cruz - Bolivia

El Comité Interinstitucional se reunió este lunes para elaborar un proyecto de Ley sobre el decreto 4824 que norma la realización de Censo, esto con el fin de garantizar la distribución económica, electoral y sobre todo los escaños.

Esto a raíz de las determinaciones efectuadas en el cabildo cruceño que se realizó el domingo en el Cristo Redentor, cuando el presidente cívico, Rómulo Calvo, preguntó "¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que de manera inmediata gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del Censo antes de las elecciones de 2025?".

Al respecto, el asesor del Comité técnico, José Luis Santistevan, dijo que es verdad que el poder ejecutivo no dicta leyes pero las produce en cuanto a la emisión de resultados para que se haga la ley, si el poder ejecutivo no emite resultados para hacer escaños, no hay ley, "así que no se hagan los vivos", advirtió.