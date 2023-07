Concluye inventario en la sede de la Apdhb y Carvajal retomará el mando

La Paz, Bolivia

En el inventario de más de 8 horas que se realizó este martes en los ambientes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en La Paz, no se detectó la pérdida de documentación o la sustracción de algún elemento por parte de la dirigencia paralela, afín al MAS.

Tras el relevamiento de datos para el inventario, se levantó la vigilia de afines a Amparo Carvajal que estuvo 54 días en la acera de enfrente.

“Según el informe del inventario no se ha podido observar ninguna irregularidad; sin embargo, vamos a esperar que esa acta, elaborado por el notario de fe pública que ha ingresado, se nos proporcione una copia y podamos verificar in situ que el documento tenga relación con la intervención que se hizo ”, informó el abogado Ricardo Rodríguez a la ANF.

Ayer, ingresó una comisión a las oficinas de derechos humanos para verificar la posible pérdida de documentación u otro tipo de material de valía. Por parte de la facción de Édgar Salazar, se encontraba un notario de fe pública y uno de los integrantes de la dirigencia paralela, mientras que de Carvajal ingresaron los abogados.

El notario de fe pública dijo que durante el inventario ninguna de las partes señaló que se había sustraído documentación de esas oficinas o haya reportada la pérdida de algún objeto. Empero admitió que las chapas de las puertas de ingreso fueron soldadas.

Más temprano, el cerrajero que logró abrir las puertas de derechos humanos explicó que las chapas estaban totalmente bloqueadas con pegamento, afirmó que las llaves no podían abrir las cerraduras.

“Estaban bloqueadas, le han puesto 'gotita' (pegamento), le han bloqueado con no sé qué, no podía entrar la llave y he tenido que hacer la apertura”, señaló.