Amparo Carvajal (Apdhb): "Salí por la puerta grande y los usurpadores con la cabeza más baja"

La Paz, Bolivia

Luego de dejar la vigilia que hizo por casi dos meses en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal retornó a su hogar. Sin embargo, aseguró que no dejará de luchar por recuperar la Casa de los Derechos Humanos.

Hace 53 días, un grupo liderado por Edgar Salazar y afín al partido de gobierno, MAS, ingresó al edificio dejándola afuera. Entonces, la activista y un grupo de personas permanecieron todos los días y noches en la acera de enfrente. Hace 12 días, Amparo usó una escalera y logró subir a la terraza, donde se quedó hasta el sábado.

Destacó que está satisfecha porque ahora la prensa y personas externas podrán ingresar de forma normal y no por una escalera o gritando desde afuera.

El representante español le dijo que iban a empezar esa misma noche las negociaciones. En ese sentido, reclamó porque los notarios aún no pueden ingresar al edificio.

"No me fío de los avasalladores porque hay muchas cosas que hacer, la primera es que este señor Edgar tiene que ir a sacar del NIT su nombre, que lo arrebató con unos documentos, la recuperación del edificio Oruro. Me dijeron que iban a arreglar, que no le iban a dar la personería jurídica. Desde el sábado yo no he pasado bien la noche porque he pensado que estaba en la terraza, aunque no estaba", comentó.