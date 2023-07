"Sentí que me ahogaba": Amparo Carvajal denuncia que le rociaron con alguna sustancia

La Paz, Bolivia

Este martes, Amparo Carvajal denunció que mientras descansaba en la terraza de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) sintió que algo similar al gas pimienta le afectaba la respiración. Sucedió durante las primera horas del día.

"Por la mañana, en un momento dado me encontré mal porque noté que me picaba la garganta . Delante de mi cama había un hombre y él se dio cuenta que lo estaba viendo. No estaba dormida porque nunca duermo bien, por el ruido que hacen aquí", dijo Carvajal.

Según contó, había un policía cerca de ella y también un bombero.

"Sentí que me estaba ahogando y apareció un bombero para ver cómo me ahogaba, a hacerme fotografías. El señor que estaba aquí le dijo que no. Entonces, yo me metí debajo de las mantas. No quiero inventar lo que no sé. Solo oí que ordenaban que subieran las persianas", agregó la activista de 83 años.