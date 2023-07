"Conductor mintió en su declaración": descubren que había pasajeros en el micro H que provocó choque múltiple

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Este martes, se realizó la reconstrucción del accidente que dejó cuatro personas fallecidas y más de 15 heridos cuando un micro de la línea H perdió el control e impactó con otros vehículos en la Av. República.

Familiares de las víctimas fatales piden que la investigación del caso continúe y no se oculte la verdad de los hechos, ya que se identificó a una testigo clave, que develó que era pasajera del vehículo, a pesar de que el chofer aseguró que estaba solo.

"Había una cantidad de personas que estaban en la línea H. Entonces, lo que está comentando el chofer es falso y nosotros queremos llegar a la verdad. Queremos saber qué es lo que ha pasado realmente porque no nos pueden callar. Queremos la verdad, es lo único que vamos a exigir y queremos justicia", afirmó una familiar.

En ese sentido, aseguran que el conductor mintió en su relato de lo ocurrido ese fatídico día.

"Había cuatro pasajeros dentro. Él ha dicho que no había nadie, pero había personas. Supuestamente no estaba en la ruta, pero hay videos. Él no estaba solo en el micro, había pasajeros", denunció otra familiar.

Así, consideran que hay muchos vacíos en la investigación. Por eso, para los familiares, el conductor del micro debería estar en la cárcel hasta que se llegue a la verdad de los hechos. De momento, el hombre guarda detención domiciliaria.

"Todo está armado y todo es mentira porque ha salido un vídeo a la luz donde se puede evidenciar que gente sale del micro, pero hasta el momento no avanzan las investigaciones. Hay declaraciones de gente que estaba en el momento y ellos mencionan que los chicos han salido huyendo. No sabemos si estaban en estado etílico, no sabemos si han cambiado de chófer, no lo puedo asegurar yo, sino la gente que estaba en el momento ha mencionado que no era el señor el que estaba conduciendo", agregó.

¿Qué dijo la testigo clave

En la reconstrucción de los hechos, una mujer se convirtió en la testigo clave al develar que estaba dentro del bus cuando sucedió el accidente; todo lo contrario al conductor quien dijo que ni siquiera estaba en servicio.

"Solo ha dicho 'no da el freno, no hay'. Me boté al piso y después ya no me acuerdo nada", contó. "Cuando subí habían personas, pero no sé cuántas personas había en el micro. Un poco más de cinco", agregó.

Además, la mujer, que presentaba heridas y el brazo izquierdo lastimado, indicó que no se sentía estable.

"Estaba ahí, eso es lo más doloroso. Tomé de la Av. Túnel. Estoy delicada. Los de la línea nada (no se comunicaron conmigo) ni familiares, ni nada. Estamos con el seguro, gracias a Dios", comentó.

Los familiares de las víctimas fatales del accidente le pidieron entre lágrimas a la testigo que hable con la verdad para conseguir justicia para sus familiares que perdieron la vida en aquel trágico accidente.