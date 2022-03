Conozca la triste historia de la abuelita Benita de 87 años, que vende dulces para alimentarse

El Alto

La abuelita Benita Calle tiene 87 años de edad, sin importar el frio y por su necesidad económica, vende dulces en la avenida Franco Valle de la ciudad de El Alto para poder alimentarse.

Ella afirma que vive sola, y que en casa se siente triste, por lo que ve como una necesidad y a la vez un refugio el poder salir a vender a la calle.

“Poquito vendo, en la casa me aburro estoy acostumbrada a vender, en la casa me hace frio no se puede aguantar”, manifestó la abuelita Benita.