Contrato de la Alcaldía con microempresa de grapas establece 16.000 inmovilizaciones en 150 días

Cochabamba, Bolivia

Luego de la denuncia contra una microempresa de grapas que impondría cupos a sus trabajadores, accedimos al contrato administrativo de servicios, firmado por Mauricio Muñoz, secretario de la Secretaría Administrativa y Financiera, con la microempresa, representada por Sonia Flores Machaca. En el documento se fija un número mínimo de inmovilizaciones que deben ser cumplidas por la empresa contratada.

En ese sentido, inicialmente el contrato indica que se deben hacer 30 infracciones semanales a vehículos mal parqueados de la siguiente manera "Deberán infraccionar con la inmovilización la cantidad de 5 o más vehículos con el código B-1, haciendo un total de 30 inmovilizaciones durante la semana".

Posteriormente, se establece que la cantidad mínima de grapas que deben colocar son aproximadamente 17.000. Al sobrepasar al número estipulado, la recaudación será para la Alcaldía. "Deberán inmovilizar 16.920 vehículos infractores que deberá estar debidamente registrados. En caso de excederse con la cantidad de inmovilizaciones, la diferencia irá a favor del municipio", se lee.

En la clausula Novena se define el plazo para realizar el colocado de las casi 17 mil grapas, que son 5 meses. Sin embargo, se puede ampliar el plazo si no se cumple el "cupo". "El servicio tendrá una duración de 150 días calendario o hasta cumplir con la cantidad de inmovilización, es decir 16.920 inmovilizaciones".

Por esta cantidad de inmovilizaciones, se paga 345 mil bolivianos. "El monto total aceptado por las partes para la prestación del servicio, es de Bs. 345.000".

Este contrato fue firmado 16 de septiembre de 2021, es decir, ya en la gestión del alcalde Manfred Reyes Villa.

Luego de la denuncia, concejales municipales anunciaron una investigación.

Al respecto, el secretario financiero Mauricio Muñoz respondió que la cantidad de inmovilizaciones establecidas en el contrato se basa en el histórico registrado por el municipio.

Agregó que la cantidad se basa en cálculos matemático-financieros, pero que, en ningún momento, se ponen cupos para que la microempresa pueda extorsionar y presionar.

"El criterio es económico y va en función de recaudación vs. gastos, rentabilidad de retorno. La recaudación que hace para justificar el pago a la empresa. Esto no implica que nosotros les obliguemos a hacer 110 grapas, es tema interno de la microempresa contratada de manera externa. El contrato en ningún momento es extorsivo, más bien cumple la normativa nacional, municipal, porque en caso de que no se genere, se estaría incurriendo en malversación de fondos", remarcó.

Ante la posibilidad de que la empresa trate de cumplir el "cupo" en menos tiempo para cobrar antes, Muñoz comentó que, en general, los contratos no se adelantan y que siempre se amplían.

"Es un tiempo razonable, si no se llega a eso el tiempo se amplía. No es que estamos exigiendo semanal o mensual o algo por el estilo. No imponemos multa ni nada, exigimos que sea productivo, que trabaje de manera eficiente, que no acepten que ciudadanos quieran pagar Bs 20 en vez de pagar al Municipio. Por eso se contrata así, y que el cochabambino se ordene, que no se parquee en donde no debe, en doble fila, triple fila, se busco este tipo de contratos para que no se tergiverse ni desvíe por ningún lado, ni de la microempresa, ni del ciudadano", detalló.