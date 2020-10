Crisis en Quillacollo: Montaño indicó que sigue siendo el alcalde

Quillacollo, Cochabamba

Ayer en una sorpresiva sesión, el Concejo Municipal de Quillacollo destituyó a Héctor Montaño y designó a Angelina Zeballos como alcaldesa interina, con la nueva autoridad suman seis los alcaldes que administran esta región entre 2015 y 2020.

A tan sólo meses de la realización de las elecciones subnacionales, el Concejo Municipal eligió a puertas cerradas y con mayoría de votos una nueva autoridad interina. Esta situación causó molestia en algunos vecinos del casco viejo, que procedieron a tapiar la puerta principal de ingreso al edificio municipal para protestar por el “pasanaku” de alcaldes.

Estuvieron en vigilia toda la noche, el secretario general de la Alcaldía, José Terán, dijo que el nombramiento es ilegal y que Montaño aún no fue notificado, porque está en Sucre.

Al respecto del tema Montaño aseguró que mientras no se realice la notificación el continúa siendo el alcalde del municipio.

“El tapiado fue una reacción del pueblo de Quillacollo, no están viendo el gran perjuicio, están en riesgo muchos proyectos. A partir de ahora la nueva alcaldesa tiene dos meses para cambiar su firma (…) Mientras no se me notifique yo sigo siendo el alcalde”, señaló Montaño.