Cuéllar: "No puede ser que el Gobierno no se sensibilice"

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, manifestó que es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral realizar una actualización sobre el padrón electoral y no es que va a construirlo de cero con el Censo.

Minutos antes, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, garantizó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entregará los resultados oficiales del Censo de Población y Vivienda en septiembre de 2024, así como lo requiere el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para proceder con la redistribución de los escaños parlamentarios.

Calificó como positivo el anuncio del Gobierno que entregará los datos en septiembre de 2024, pero eso debe estar reflejado en una Ley, como también la redistribución económica y parlamentaria.

"Ojalá que el Gobierno a través de su bancada viabilice para dar una solución inmediata. No puede seguir el pueblo cruceño en un paro, sacrificándolo todo", dijo Cuéllar. Al momento de indicar que hay un pueblo que está casi un mes en la calle y "no puede ser que el Gobierno no se sensibilice".

Cargando...