Después de semanas de incertidumbre, súplicas y trámites, la familia de Lucía Huarachi recibió una noticia esperanzadora. La aseguradora Univida activó la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) correspondiente al taxi que atropelló a la mujer hace más de un mes, mientras circulaba en bicicleta. Inicialmente, se cubrirán 24 mil bolivianos en gastos médicos.

“Me han llamado y me han dicho que venga de inmediato para poder colaborarme… me han dicho que van a dar cobertura. Eso es lo que me han dicho”, relató con emoción Carlos Marza, esposo de Lucía, tras presentarse en las oficinas de Univida.

La aseguradora explicó que, si bien el caso tenía ciertas particularidades por tratarse de una bicicleta, luego de un análisis técnico y legal se estableció que corresponde aplicar el SOAT vigente del vehículo involucrado. “Después del análisis le estamos dando la condición de una bicicleta y, por tanto, tiene la situación de un peatón, de acuerdo al Código de Tránsito”, explicó el director de Univida, Carlos Herbas.

Herbas también señaló que, tras revisar el certificado médico y el informe de Tránsito, se notificó formalmente a la familia sobre la activación del seguro. “Le vamos a dar la cobertura que corresponde y ya se ha llamado a la persona. Hoy le vamos a notificar con este aspecto”, sostuvo.

Lucía Huarachi permanece internada en terapia intermedia en la Caja Nacional de Salud (CNS). Si bien presenta leves mejorías, su recuperación es lenta y los médicos ya evalúan una segunda cirugía. “Posiblemente está evolucionando bien ya están planeando hacerle la segunda cirugía, ponerle el huesito”, comentó su esposo.

Además, se contempla la posibilidad de cerrar la traqueotomía, un paso que indicaría progreso en su recuperación. “Más tiempo se va a quedar en el hospital mi esposa. Pero eso va a evaluar todavía, dijo el médico”, agregó Marza.

La familia, que hasta hace pocos días peregrinaba por justicia y ayuda, ahora empieza a ver señales de esperanza. La cobertura del SOAT representa no sólo un alivio económico, sino también un respaldo institucional que les da fuerza para seguir adelante.

