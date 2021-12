De actor a héroe, DiCaprio salva la vida de dos perros que se estaban ahogando

Cargando...

Sin duda alguna, Leonardo DiCaprio, no es solo talentoso por su papel como actor, sino que se ha ganado últimamente la simpatía de muchos por la labor que desempeña como activista ambiental y su compromiso con el bienestar de los animales, tal y como lo demostró durante el rodaje de la cinta 'Comedy Don't Look Up' saltando a un lago congelado en para recatar a dos perros.

Según el elenco de la comedia, en la que también participan Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill y Tyler Perry, el protagonista de 'El lobo de Wall Street' no lo pensó dos veces y a pesar de las bajas temperaturas de Boston, se lanzó al rescate de los dos husky siberianos que vivían en la casa que el actor arrendaba junto con Hill.

"Básicamente los dos [perros] cayeron al lago congelado", comentó Hill, quien compartió casa con la estrella de 'Titanic' durante la filmación. "Uno de los perros cayó [al agua] y él saltó al lago helado para rescatarlo, pero tan pronto como sacó a uno fuera del estanque el otro se aventó" recordó Lawrence.

Por su parte, el propio DiCaprio explicó que mientras sacaba al primer husky que cayó el otro empezó a lamer al que se estaba ahogando, por lo que acabaron todos en el agua, y reconoció que probablemente él no era la persona adecuada para entrar al agua, ya que, al vivir en California, no sabía lo que hay que hacer en un lago congelado.

Leonardo DiCaprio ha participado activamente como figura pública alzando la voz para exigir la protección del Amazonas y las poblaciones indígenas que la habitan. Del mismo modo, ha contribuido a fundar varias organizaciones ambientalistas, una de las cuales, Rewild, se comprometió a donar 43 millones de dólares para ampliar y revitalizar los ecosistemas en los archipiélagos del Pacífico de América Latina, desde México hasta Chile.