Joaquin Phoenix se impone y gana su primer Oscar a Mejor Actor

Una noche llena de emociones en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Joaquin Phoenix ganó el domingo su primer Oscar por su descomunal interpretación de un solitario que se convierte en uno de los villanos de cómic más famosos del mundo en "Joker", de Todd Phillips.

Phoenix, de 45 años, ganó el premio a Mejor Actor después de tres nominaciones previas durante la celebración de la 92ª edición de los Premios Oscar, coronando una temporada de premios en la que ha ganado todos los galardones importantes por su papel sobre la historia del archienemigo de Batman.

El actor, conocido por interpretar personajes inquietantes o con problemas emocionales, bajó más de 22 kilos para protagonizar a Arthur Fleck, un payaso demacrado con enfermedades mentales que encuentra fama a través de un acto de violencia en la ciudad de Nueva York en la década de 1980.

El estadounidense se impuso a Antonio Banderas, Jonathan Pryce, Leonardo DiCaprio y Adam Driver, sin embargo, al momento de recibir el máximo galardón, el actor se caracterizó por la humildad y respeto demostrado hacia los mencionados. “No me siento elevado por encima de ninguno de mis compañeros de nominación”, dijo en un discurso potente en el que criticó con rictus serio el comportamiento del ser humano con el planeta y los animales. También habló de la necesidad de la lucha contra la injusticia.

"Nadie tiene derecho a explotar a los otros con impunidad. Creo que nos hemos desconectado del mundo natural y estamos inmersos en un mundo egocéntrico. Estamos explotando nuestro entorno”, afirmó.

“He sido difícil, pero muchos me habéis dado una segunda oportunidad y eso es lo mejor. El cine me ha dado una vida extraordinaria. He podido utilizar mi voz”, añadió.

Phoenix también recordó a su hermano River, actor fallecido en 1993 en el auge de su carrera, que le inculcó su amor por el cine y le vaticinó que sería más famoso que él. “Corre al rescate y la paz vendrá después”, manifestó en su memoria.