Debate presidencial: Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina se enfrentan por las privatizaciones

El primer debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo marcado por un duro intercambio de palabras entre el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, y el representante de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, sobre el tema de las privatizaciones y el modelo económico que impulsaron sus respectivas gestiones.

Durante el debate, Rodríguez lanzó una incisiva pregunta: “¿En su gestión de gobierno, ustedes, a través de un decreto, privatizaron empresas? ¿Quién ganó? ¿Y ahora quiere volver a privatizar?”. La interrogante apuntaba a las políticas neoliberales aplicadas en los años 90.

Doria Medina respondió que, en su caso, participó en la privatización del ingenio Guabirá y defendió esa decisión: “A mí me tocó privatizar el ingenio Guabirá. Lo ofrecí a los productores y trabajadores, se consiguió un crédito y ahora esa empresa prospera, produce azúcar y otros derivados”, argumentó. Aprovechó también para cuestionar la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS): “¿Qué han hecho ustedes con el ingenio de San Buenaventura? No produce porque no hay caña. Creo que te has equivocado de pregunta, Andrónico”.

Rodríguez no se contuvo y replicó con dureza: “Le pregunto si va a privatizar o no. Parece que está orgulloso de haber privatizado. En el gobierno del MAS los bolivianos salieron de la pobreza, en su gobierno solo usted salió de la pobreza”, lanzó, provocando una fuerte reacción del público.

Doria Medina contestó que el modelo estatal del MAS ha sido ineficiente: “En el MAS han hecho las cosas tan mal que nadie va a querer comprar las empresas que construyeron y que solo generan pérdidas”, remató.

Mire el video:

