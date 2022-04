Declaró la madre del dueño de la Constructora Aguilar y negó estar involucrada en la supuesta estafa

Cochabamba, Bolivia

Este viernes, Luly Morales de Aguilar, la madre de Rodrigo Aguilar, quien está acusado de estafa en la venta de departamentos, asistió a la Fiscalía Anticorrupción para brindar su declaración. Las múltiples presuntas víctimas aseguran que la mujer formó parte de negociaciones y venta de inmuebles, ella dijo que nunca se involucró en los negocios de su hijo.

Así, Morales negó toda acusación y participación en la supuesta estafa. Aseguró que Rodrigo es una persona reservada y que solo asistió a la inauguración de uno de los edificios.

"Nunca, jamás he vendido algo. Nunca he sido parte de la constructora. Una sola persona no existe que diga que yo le he ofrecido, o le he llevado de la mano ofreciéndole un departamento", afirmó.