Del Castillo encuentra contradicciones en el caso de los "narco audios" y no descarta su cierre

Cargando...

La Paz, Bolivia

A casi un mes de la denuncia realizada por el expresidente Evo Morales y el exjefe de Umopar, Yerko Terán, sobre un presunto encubrimiento al narcotráfico en el Chapare cochabambino, aún no hay personas aprehendidas.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, indicó que surgieron contradicciones en las investigaciones.

Asimismo, Richard Cayoja, abogado de Terán, afirmó el miércoles que el lugar donde se intervinieron fábricas de droga en Valle Sajta con la presencia del viceministro de Sustancias Controladas, no era el mismo que denunció su defendido como el lugar que no le dejaron intervenir, según órdenes de sus superiores, de acuerdo al reporte de medios locales.

Consultado sobre estas declaraciones, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este jueves en conferencia de prensa, dijo que pedirán más información y abrió la posibilidad de realizar un nuevo rastrillaje.

Cargando...

“Si nos pueden proporcionar mayor información, podemos realizar un rastrillaje de manera conjunta con los medios de comunicación, el trabajo que hacemos es transparente. Siempre vamos a investigar”, señaló Del Castillo.

Asimismo, indicó que hoy se conocerán los resultados de la prueba del polígrafo, ordenada precisamente por las denuncias de encubrimiento al narcotráfico en la fuerza antidroga.

"El inspector general de la Policía Boliviana presentará el informe al Ministerio de Gobierno sobre el resultado final y el informe conclusivo sobre las pruebas del polígrafo que habría realizado al personal de la FELCN. Luego será puesto en conocimiento de todo el pueblo boliviano a través de distintos medios de comunicación", afirmó Del Castillo.

Respecto al reclamo de Morales de que hasta la fecha no existen personas aprehendidas dijo que “la Policía no puede aprehender si no tiene orden de aprehensión” y agregó que el Ministerio Público “será la instancia que deberá informar sobre estos hechos”.

Además, reveló que en las declaraciones que se tomaron a partir de la primera denuncia, se encontraron contradicciones sobre los hechos y no descartó el cierre del caso si es que se evidencia la falsedad del audio presentado por Evo Morales sobre el presunto encubrimiento al narcotráfico.