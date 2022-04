El senador Leonardo Loza observa el retraso en las investigaciones del caso Audios

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Leonardo Loza, lamenta el retraso en las investigaciones de la Fiscalía sobre el caso audios y la presunta protección a narcotraficantes. El Ministerio Público no dio a conocer mayores detalles, pese a las denuncias y los audios presentados la semana pasada, que aún no se les hizo peritaje. Asimismo, la autoridad no descarta que el expresidente Evo Morales se presente a declarar si es convocado.

"Ojalá esta denuncia pueda avanzar y llegar al fin como corresponda para que no se genere ninguna mala apreciación sobre presencia del narcotráfico en la región del trópico de Cochabamba. Ojalá las denuncias interpuestas puedan esclarecerse muy rápidamente", afirmó Loza.

Loza aseveró que en la lucha contra el narcotráfico, el ser tibios no sirve. Pues, es importante definir si una persona está o no involucrada.

"Ya pasó más de una semana, consideramos que posiblemente ya hubiese avanzado mejor. Nosotros rogamos que la Fiscalía pueda rápidamente considerar y esclarecer este tema, si esto es verdad o es falso", agregó.

El senador también cuestionó que no haya aprehendidos, pese a las pruebas presentadas.

"Hemos tenido conocimiento que ya había tres ordenes de aprehensión y hasta ahora no se ejecuta. Seguramente el área correspondiente, ojalá estos días, pueda esclarecer por qué no se pone en evidencia o por qué no se ejecuta estos temas que ellos mismos han dado a conocer a la opinión publica", apuntó el senador.

Asimismo, no descarta que el ex presidente Evo Morales acuda a prestar declaraciones en caso de ser convocado.

"La justicia, el Ministerio Público lo considerará. Morales es denunciante y si se requiere su declaración, su aporte en ese tema, si la investigación no es suficiente, pues lo llamarán", comentó.

En ese sentido, la bancada del MAS analiza una petición de informe al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

"Como bancada del MAS en el Senado estamos haciendo una evaluación sobre este tema. No sé si la salida es petición de informe u otro tema, pero en los siguientes días en una reunión, vamos a dar de manera oficial qué es lo que vamos a hacer", explicó Loza.

El senador también lamentó que el caso esté siendo usado políticamente.

"Este tema se manejó mediáticamente, ya no con el origen del tema, que es la lucha contra el narcotráfico, sino con otros intereses diferentes. Son de nuestro gobierno, pero en el Ministerio lamentablemente hay personas que tienen esa idea de dañar al Instrumento Político. El claro ejemplo es que un edecán, un seguridad de la señora Añez se convierte en el personaje que lucha contra el narcotráfico", dijo.

Conade presenta denuncia en la Fiscalía

Este martes, representantes del Conade presentaron una denuncia por el caso de Audios de encubrimiento al narcotráfico en la Fiscalía Departamental, que está dirigida contra autor o autores. Además, piden que se cite a declarar a Evo Morales, al ministro de Gobierno, al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, y ex jefes policiales y que la Fiscalía no encubra el caso.

"Desde el Conade estamos exigiéndole a la Fiscal Departamental de Cochabamba que inicie de una vez la denuncia por encubrimiento al narcotráfico, beneficios en razón del cargo y otros delitos en contra del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, el viceministro Mamani, pero, sobre todo, y también en contra del señor Evo Morales", aseveró Lizeth Beramendi, representante del Conade.

Para el Conade, Morales debe ser investigado y citado porque fue la persona que presentó los audios.

"Nosotros preguntamos a la Fiscal qué acciones está esperando, por qué hasta el momento no ha llamado a declarar a Evo Morales y no ha confiscado su teléfono celular", apuntó.

Por eso, cuestionan el trabajo del Ministerio Público, que maneja con reserva estos casos y no los hace públicos. Además, no descartan tomar acciones contra la Fiscal Departamental.