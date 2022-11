Del Castillo lamentó los hechos de violencia en La Guardia y justificó el accionar de la Policía

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, lamentó los hechos de violencia ocurridos en La Guardia, además justificó el accionar de la Policía, aduciendo que se la realiza en base a la normativa, esto para evitar consecuencias mayores.

“Debemos lamentar los hechos de violencia que se suscitaron en el municipio de La Guardia, provocados por un bando de personas que llegaron en camionetas y motocicletas con petardos, armas blancas e incluso armas de fuego, pretendiendo una vez más quitarle la vida a ciudadanas y ciudadanos bolivianos”, señaló del Castillo.

El ministro de Gobierno afirmó que la Policía acompañará las movilizaciones, ya sea de un bando u otro, para evitar que se “registren enfrentamientos”, no obstante, tal situación no sucedió con las personas que cumplen el paro indefinido, más sí con las que realizaron el cerco a Santa Cruz.

“Vamos a acompañar siempre para evitar enfrentamientos sea de un lado o del otro, cuando vienen marchas de la derecha, de la izquierda o del centro en contra o a favor del Gobierno, siempre tienen custodia policial”, acotó.

Después que se viralizó un video donde se ve como un efectivo policial dispara un gas lacrimógeno a quemarropa hacia un ciudadano en la localidad de Santa Rita, del Castillo negó que la Policía haya disparado, puesto que solo actuó en base a normativa de la Policía Boliviana.

"La Policía no ha disparado a quemarropa, ha actuado conforme a procedimiento y normativa legal vigente interna de la Policía Boliviana" justificó.

“Sean quince personas, dos mil, no vamos a permitir violencia entre ciudadanos, para eso estamos como fuerzas del orden para precautelar la paz y la seguridad, no lo hemos hecho solamente ahora, lo hemos hecho siempre, no vamos a tolerar que se enfrenten entre ciudadanos bolivianos”, concluyó el titular de Gobierno.