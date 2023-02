Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una vendedora de productos naturales, Hortencia Ahiyuma (46), pensó que iba a morir cuando fue atacada por un delincuente en su tienda ubicada sobre la avenida Cumavi, zona Villa Primero de Mayo, pasado el mediodía del miércoles. La víctima terminó con un corte en el cuello.

La comerciante fue distraída por el sujeto cuando le pidió que le invite agua. "Le alcancé el vaso con agua y directamente me atacó y me apuñaló en el cuello", relató el momento angustiante que pasó. "Yo dije ya me mataron", pensó Hortencia, quien se armó de valor y sacó las manos del agresor que la tenían acuchillándole el cuello. "Como pude lo empujé y me zafé de él", recuerda la mujer.

La mujer salió corriendo y ensangrentada hasta la calle, donde fue auxiliada por las personas y colegas comerciantes, el delincuente fue interceptado y atrapado por la Policía. Afortunadamente las heridas que recibió en el cuello y en las manos no resultaron de gravedad y Hortencia fue dada de alta del hospital después de la limpieza y sutura de sus lesiones.