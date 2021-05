Denuncian que Rayza Torriani murió por falta de atención

Cochabamba, Bolivia

La reconocida defensora de los derechos humanos y líder de la Red de personas Trans de Bolivia, Rayza Torriani, falleció aquejada por el Covid-19. Según sus allegados no pudieron encontrar un servicio de terapia intensiva.

La activista de 46 años que luchaba por los derechos de la comunidad LGTB, se encontraba en un establecimiento de salud el municipio de Tiquipaya, a la espera de un espacio en alguna Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Frank Arteaga, un amigo cercano a Torriani, contó que le tocó “firmar un documento que decía que el centro de salud donde estaba no es el óptimo y que puede morir”. Añadió que Torriani “tenía miedo morir, pero no por ella, si no por su hija”.