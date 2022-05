Desalojaron a inhaladores de la colina de San Sebastián

Cochabamba, Bolivia

En horas de la noche de este miércoles, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Defensoría, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), PAC y Seguridad Ciudadana realizaron un operativo en la Colina de San Sebastián, en la Coronilla.

En el lugar, desalojaron a los inhaladores que se encontraban durmiendo en carpas improvisadas.

En la revisión, también se encontró armas blancas, alcohol y otros objetos. Los inhaladores fueron retirados del lugar, las carpas fueron destrozadas y los cuchillos fueron decomisados.

"Tenemos que darle seguridad a este sector que es icónico para Cochabamba y Bolivia. La Policía es la que está llamada a darle la respectiva custodia a toda la gente. Se está haciendo el trabajo con la Alcaldía, con todas las instancias para cuidar que sus derechos no sean vulnerados, pero lo que principalmente estamos haciendo es el desalojo de todas estas carpas, casetas o casuchas que han improvisado las personas en situación de calle ", dijo el director de Seguridad Ciudadana, Miguel Pantoja.

Indicó que los operativos y patrullajes en el sector van a continuar con el objetivo de prevenir que los inhaladores e indigentes no vuelvan a instalarse en la Coronilla.

"Lamentablemente, no se les puede retener. La Policía los puede retener solo por 8 horas hasta que no exista una persona que haga la denuncia. Mientras tanto, insistimos en que estas personas no se sitúen en estos lugares", apuntó Pantoja.