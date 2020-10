Destapiaron y gasificaron la alcaldía para el ingreso de Angelina Zeballos

Quillacollo, Cochabamba

Enfrentamientos y gasificación durante la llegada de la nueva alcaldesa suplente Angelina Zeballos, al Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo. Los incidentes fueron protagonizados por seguidores de la autoridad edil y personas que apoyan al ex alcalde Héctor Montaño.

El Concejo Municipal de Quillacollo designó como nueva alcaldesa interina a Angelina Zeballos en reemplazo de Héctor Montaño, del Frente Para la Victoria (FPV), por la mala gestión que realizó durante la etapa más crítica de la pandemia Covid-19 y denuncias de presuntas irregularidades.

Los pobladores que realizaron el tapiado y vigilia en puertas de la institución municipal, indicaron que no estaban de parte de la autoridad saliente, Héctor Montaño, todo lo contrario rechazaron el “pasanaku” de alcaldes, señalando que esto perjudica los proyectos en distintas zonas del municipio del valle bajo.

La realidad es que este panorama se registra desde hace más de 15 años, pero en 2018 se profundizó por la seguidilla de alcaldes.

El concejo abrogó la resolución de designación de Héctor Montaño, en 2019. La ex autoridad aseguró que mientras no se realice la notificación continúa siendo el alcalde del municipio.

“El tapiado fue una reacción del pueblo de Quillacollo, no están viendo el gran perjuicio, están en riesgo muchos proyectos. A partir de ahora la nueva alcaldesa tiene dos meses para cambiar su firma (…) Mientras no se me notifique yo sigo siendo el alcalde”, señaló Montaño.