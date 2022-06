Detención preventiva por 6 meses a la madre que degolló al pequeño Emir de 2 años

Cochabamba, Bolivia

El sábado, el caso de infanticidio del pequeño Emir consternó a Cochabamba y al país. El niño de 2 años y 4 meses fue degollado por su madre de 27 años, quien hoy fue enviada con detención preventiva por 6 meses a la cárcel de San Sebastián Mujeres, luego de su audiencia de medidas cautelares.

La abuela del menor, quien salió a comprar verduras al mercado y al regresar se encontró con la trágica escena, contó que la mujer simplemente se rio cuando fue cuestionada por qué le cortó el cuello con un cuchillo y dijo que no quería que esté con su papá. "Por eso le maté, para que no moleste", habría dicho.

"Mal está su mamá. Desde que se han conocido con su papá del niño, que es policía, es así. No le pasa pensiones, tal vez por eso, no sé", agregó la abuela.

Desde el colectivo Mujeres de Fuego también indicaron que, según las declaraciones de la madre, todo apuntaría al padre del pequeño, pues la madre dijo que no quería que lo vea, ni que le moleste.

Además, se realizan exámenes psicológicos a la progenitora para verificar si tiene problemas psicológicos.

Durante el entierro, que se realizó ayer en el Cementerio General, el padre del niño lloró y le pidió perdón. Los familiares también exigieron justicia para Emir y la pena máxima para la autora. Lo recordarán como un niño bueno, alegre y muy querido. Se trata del tercer infanticidio en lo que va del año en el departamento.

Acusaciones de uno y otro lado

Según el padre del pequeño, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia tenía conocimiento desde hace más de un año que Emir corría riesgo estando con su madre. Denunciará a la institución por dejar el niño con su abuelastra.

Asimismo, reclamó que no se le dio la custodia de su hijo.

Además, dijo que iniciará una demanda contra Fátima Terrazas, del colectivo Mujeres de Fuego, por difamación y verter, dijo, declaraciones falsas.

"Esta mujer se da el lujo de decir que yo he sido un mal padre, sin saber, ni siquiera vienen a preguntar al padre por qué hizo eso o cómo es la verdadera historia, solamente se basan en dichos y nada más. Tengo fotos donde yo estoy con mi hijo en varias ocasiones, le sacaba a mi hijo y me lo llevaba a mi casa por dos o tres días. La abuela no puede desmentir, tiene conocimiento porque ella estaba a cargo de la tutela de mi hijo", aseveró el padre.

Ante esto, Fátima Terrazas señaló que siempre actuaron de manera correcta en el caso y reiteró que el padre de Emir nunca se hizo cargo del pequeño.

"No me sorprende ya que es algo común que pasa en el colectivo, algo diario que cuando las personas se sienten afectadas recurren a intimidar. Esta intimidación sería a mi persona y a todo el colectivo, diciendo que me van a hacer una denuncia, un proceso, bueno adelante, pero seguiremos. Estamos en lucha contra la violencia, para que se lleve con transparencia y, sobre todo, para decir basta a la corrupción. No tengo miedo de seguir, doy alusión a lo que dijo la madre y declaró la abuela sobre por qué mató a su niño", afirmó la activista.