"Dicen que estoy loca": Denuncian que maltrataron a una anciana en el asilo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una mujer de 74 años aseguró que reciben maltrato psicológico en una asilo de Cochabamba.

"(Me maltrataron) psicológicamente, siempre me ha reñido, muchas veces me han tirado el plato de comida, me han dado pan duro", declaró de la señora.

Develó que cuando pedía otro pan, le decían que no había y que le diga a la directora, que es una religiosa. La directora le respondía lo mismo y que debía conformarse con lo que les daban. La anciana aclaró que no recibieron maltrato físico.

"No me han tocado físicamente, pero sí me han tratado psicológicamente muy mal, sumamente mal. Estoy tan estresada que fui al psicólogo y ahora tengo que ir al psiquiatra porque habían presentado un informe de que estoy loca, que no puedo estar en ese hogar porque puedo matar a las ancianas", agregó la denunciante.

Además, indicó que la directora les invita a "irse si no les gusta".

Cargando...

"La mayoría no come, lo deja y hay una monja que ha venido, que les dice que si no quieren comer, mejor se van a un hotel, que ahí van a comer bien. 'Si no váyanse, está la puerta abierta', eso no más dice la superiora", agregó.