Taxista cuenta llorando que lo usaron para abandonar a una abuelita en el asilo

El chofer conductor de un taxi, relató la triste historia que le tocó vivir después que sus clientes, lo contactaran por medio de una aplicación para que preste sus servicios.

El joven identificado como Cristian Michell contó a través de su cuenta de TikTok, que se dispuso a prestar sus servicios, fue al encuentro de su cliente y le tocó trasladar a una ancianita, la misma estaba portando cinco bolsas negras, hasta entonces él no sabía quién era su cliente.

“Cuando llegó a la casa de donde tenía que recoger a mi cliente. En la banqueta está sentada una viejita con cinco bolsas negras. Entonces, me pongo a esperar que salga mi cliente”, manifestó.

El taxista mientras esperaba a su cliente vio que la abuelita se secaba las lágrimas, y entre tanto una persona asomaba su cabeza por la ventana, el taxista habría preguntado si él era el cliente, y la respuesta que recibió fue que lo contrataron para que lleve a un lugar a la abuelita.

Pidió a su cliente que baje, para que le explique a detalle a donde debía llevar a la abuelita, sin embargo, el contratante a través de un mensaje le dijo que no bajará y que debe trasladar a la persona que está afuera esperando en la banqueta.

El taxista procedió a llevar a la abuelita a la dirección que le habían indicado, previamente se acercó a ella y le dijo que sería él quien la llevaría, a lo que la ancianita respondió que no quería irse del lugar.

“Me dice: es que no me quiero ir, nada más me hice pipi. Y yo dije: ¿Cómo? (Ella) Sí, es que yo no hice nada malo. Dile a mi hija que yo no hice nada malo que, si quiere, yo lavo mi ropa’”, relató entre lágrimas la ancianita.

La abuelita no tenía retención producto de su edad, hecho que no fue comprendido por su yerno, quien habría decidido que la ancianita sea llevada a un asilo, mientras que la hija de la mujer no hizo nada por ella,

“El maldito le echa la ropa en bolsas negras y la viejita se queda viendo, sin saber qué estaba pasando. La hija se sentó, prendió la tv y se hizo a la que no escuchaba. Entonces, el maldito le agarra de la mano a la viejita y la lleva hasta la calle y le dice, ‘aquí siéntate. Ya viene alguien por ti”, detalló.

Tras el relato conmovedor los usuarios se sumaron para poder ayudar y visitar a la ancianita, con el fin de que ella reciba el cariño que no le brindaron sus familiares.