Diputado Arce acusa a 'renovadores' de "sobornar con pegas" a sus dirigentes

Cochabamba, Bolivia

La mañana de este viernes, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Héctor Arce aseguró que los "renovadores", a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca, se dedican "a sobornar con pegas" a sus dirigentes y a extorsionar a alcaldes con proyectos.

"El hermano David Choquehuanca habla constantemente en diferentes actos de unidad ¿Cómo va a haber unidad si como lechuzas andamos en la oscuridad, desde los suburbios, para fragmentar a nuestras organizaciones sociales? ¿Cómo va a haber unidad si no hay lealtad? ¿ Cómo va a haber unidad si no hay respeto a nuestros dirigentes? A título de renovación hoy a los abuelitos o a la gente con experiencia se agarra a puñetes para desplazarlos y colocar a otro dirigente joven ¿Cómo va a haber unidad si estamos desacreditando desprestigiando a nuestros líderes nacionales?", cuestionó el diputado.

En la jornada previa, el vicepresidente hizo un llamado a la unidad y llamó a identificar a los que buscan división en el MAS.

"Hemos verificado una de las formas dañinas de cómo operan los renovadores es sobornar con pegas a nuestros dirigentes, extorsionar a nuestros alcaldes con proyectos, si no son choquehuanquistas no hay proyecto s, les dicen: 'si no eres choquehuanquista y no apoyas en las organizaciones te voy a expulsar a tus funcionarios'; es decir, a todos nuestros hermanos dirigentes hoy están sobornando con una pega para un familiar", apuntó Arce.

El diputado también observó que Choquehuanca y los 'renovadores' no incluyen a dirigentes de organizaciones sociales o autoridades políticas en sus actos.

"Por ejemplo ayer a las seis de la mañana, realizan una reunión en Mizque, a la cabeza del compañero Choquehuanca, donde están vehículos de lujo. El diputado nacional Johnny Pardo estaba en Mizque, no se lo invita; el ejecutivo de la provincia Mizque, compañero Benito, no se lo invita. Planifican para fragmentar la región del Cono Sur, a nadie se invita. Ahí notamos claramente cómo el hermano David Choquehuanca trabaja para dividir a nuestras organizaciones sociales y marginar a las autoridades políticas orgánicas con dos propuestas: 'usted dirigente si va con Choquehuanca, su familia va a tener pega; usted alcalde, véngase con Choquehuanca, va a tener proyecto y si no se viene con Choquehuanca, no tiene proyecto", aseguró.