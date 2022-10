Diputado del MAS Patricio Mendoza pide al presidente Arce declarar ‘Estado de Excepción’ en Santa Cruz

La Paz

El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, pidió este martes en conferencia de prensa, al presidente de Estado Luis Arce, se declare ‘Estado de Emergencia’, en Santa Cruz, toda vez que se estaría produciendo en ese departamento una ‘conmoción interna’ que perjudicaría al país.

Según el diputado oficialista, la Constitución Política del Estado (CPE), facultaría el presentar, ese tipo de acciones, evidenciando un inminente peligro para la seguridad del Estado.

Así mismo dijo, que respaldado en pruebas se hace esta solicitud y también pide que la policía y el ejército salga a controlar las calles, con el propósito de precautelar la seguridad de las familias cruceñas.

“Eso en bien de las familias de Santa Cruz, para que no haya más problemas. Es que no vamos a poder parar esto, con intolerancia, con racismo, con discriminación y con humillación a la gente no vamos a poder salir adelante, es importante poner orden”, puntualizó Mendoza.