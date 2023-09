Discursos, abucheos y abandonos: Así se vivió la sesión de honor en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Durante la sesión de honor realizada por la Brigada Parlamentaria, anoche, en conmemoración de los 213 años de la gesta libertaria de Santa Cruz de la Sierra, se registraron algunos incidentes que involucraron a representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por un lado, el diputado Rolando Cuellar abandonó el acto indicando que tomó un tinte político más que un homenaje a Santa Cruz.

"En la sesión de la Brigada Parlamentaria cruceña, Richard Ribera se aplazó. En este aniversario de Santa Cruz no se ha hablado de los proyectos de impacto, de la fundación de Santa Cruz; realmente ha sido una pena, decepcionante. Me voy, abandono esta sesión porque más parece un congreso político y no una sesión ordinaria", afirmó al retirarse.