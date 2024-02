El cineasta Jorge Sanjinés recibe el Cóndor de Los Andes por su destacada obra

La Paz, Bolivia

El cineasta Jorge Sanjinés recibió este miércoles, 28 de febrero, el Cóndor de los Andes en el Grado de Caballero, la máxima condecoración que otorga el Estado. El reconocimiento se hizo por su aporte desde el arte a la visibilización de lo indígena y la lucha del pueblo con innumerables producciones como “Ukamau”, “Nación Clandestina”, “El coraje del pueblo” y la reciente “Los viejos soldados”.

"Me siento muy honrado por la muy alta distinción que se me otorga, la misma que me induce a proseguir con tenacidad y alegría el trabajo de hace más de 50 años", afirmó el maestro en un breve discurso tras recibir la distinción de manos del presidente Luis Arce.