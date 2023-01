Fin al debate: James Cameron explicó por qué Jack no podía sobrevivir en ‘Titanic’

Cargando...

Titanic es una película estadounidense de 1997, dramática y de catástrofe, dirigida y escrita por James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton.

La trama, considerada por los cineastas como una 'epopeya romántica', relata la relación de 'Jack Dawson' (Leonardo DiCaprio) y 'Rose DeWitt Bukater' (Kate Winslet), dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton (Inglaterra) a Nueva York (Estados Unidos) en abril de 1912.

Ambos pertenecen a diferentes clases sociales e intentan salir adelante frente a las adversidades que los separan, entre ellas el prometido de 'Rose'. Pese al romance, la historia toma un vuelco definitivo, luego de que el barco se hundiera tras chocar con un iceberg (gran masa de hielo flotante desprendido de un glaciar o una banquisa, que sobresale en parte de la superficie del mar).

Aunque 'Jack' y 'Rose' son personajes ficticios, otros secundarios son personas que realmente vivieron los acontecimientos históricos del hundimiento del transatlántico; no obstante, la audiencia de la pieza filmográfica se ha preguntado por 25 años: ¿cómo es posible que 'Jack' no sobrevivió si podía haberse subido a la puerta usada como balsa improvisada por 'Rose'?

Por ello, un cuarto de siglo después, James Cameron, director de la pieza filmográfica, reveló que en su próximo documental abordará detalladamente que 'Jack' no pudo sobrevivir.

Aunque actualmente el director se encuentra promocionando su más reciente producción, 'Avatar: The Way of Water', que se estrenó en la pantalla grande el pasado 14 de diciembre, Cameron se refirió al debate del fallecimiento de 'Jack'.

"Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y clavarle una estaca en el corazón a la polémica. Hemos hecho un análisis exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película (...) Utilizamos a dos dobles con la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podían haber sobrevivido mediante diversos métodos. No había forma de que ambos sobrevivieran”, argumentó Cameron.

"Estamos trabajando en un especial sobre las pruebas que saldrá el próximo febrero junto con el reestreno de 'Titanic'. Tal vez no lo hice de una manera con la que todo el mundo está de acuerdo, pero 'Jack' tenía que morir. Es así de simple", concluyó.

