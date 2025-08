Fuego cruzado en el debate: tenso cruce entre Jhonny Fernández y Tuto Quiroga

El debate presidencial se encendió cuando, en la ronda de preguntas cruzadas, el candidato Jhonny Fernández (La Fuerza del Pueblo) lanzó una acusación directa contra su contrincante Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), poniendo en duda su actuación pasada en la firma de los polémicos petrocontratos.

"¿Volverías a firmar un contrato como lo hiciste con los petrocontratos, sabiendo que no era viable por decreto y debía pasar por un proyecto de ley?", disparó Fernández, señalando un capítulo crítico de la historia energética del país.

Quiroga respondió: "Jhonny, me extraña. Tú apoyabas ese gobierno, tenías parlamentarios y ministros. La ley de hidrocarburos facultaba a Yacimientos, no al presidente, a firmar esos contratos", retrucó. Acto seguido, acusó a Fernández de seguir un guión dictado desde el Chapare: "Qué pena que vengas con los ataques del señor del Chapare. Sé que estás enviado por él, para defender el intento de criminalización de la exploración de gas".

El intercambio subió de tono cuando Quiroga aseguró que fue perseguido políticamente por impulsar la exploración de gas en Incahuasi, y que esa persecución llevó al país a la actual crisis energética: "Por criminalizar la exploración, quedamos sin gas, ni gasolina, ni diésel".

Pero Fernández no soltó el hilo: "No me contestaste. Firmaste un contrato que debía ir al Parlamento. Y segundo, hablas de Evo Morales, pero ¿quién te dio la amnistía para liberarte de todos los juicios? ¿Acaso no fue Evo, con el pretexto de defender la soberanía?"

La tensión llegó al límite cuando Fernández acusó a Quiroga de actuar con oportunismo político: "Qué frágil es tu memoria. Has sido un camaleón: estuviste con Camacho, ahora con Evo. Sabes bien que no hubo decreto".

