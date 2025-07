“El dolor no me deja”; Victoria vuelve en silla de ruedas a la calle donde fue atropellada por un minibús

El hecho se había registrado en la calle Genaro Sanjinés de la ciudad de La Paz, dos universitarias fueron fuertemente atropelladas por un minibús, una de ellas, Victoria, fue la más afectada, pues permaneció casi un mes internada.

A casi seis meses del hecho, Victoria, todavía sin poder caminar, llegó a la reconstrucción del hecho, una actividad programada dentro del proceso de investigación del incidente, y lo hizo en silla de ruedas.

“Es algo que cada día no desaparece de mi mente, sobre todo el dolor que siempre me tiene en pausa, porque, por más que haya querido retornar a la normalidad, el dolor no me deja”, cuenta Victoria.

Su amiga, Sabine, que también fue atropellada, pero que corrió con más suerte, acompaña a Victoria, y también cuenta lo difícil que fue superar el trauma del accidente.

“En esta calle yo no podía ni caminar, íbamos a un centro comercial, y de ahí ella se tenía que ir a su pasantía y yo a mis clases”, recuerda.

El pasado 28 de enero, fue el día que cambió la vida de ambas jóvenes, Victoria, la más afectada, todavía intenta recuperarse y su familia pide que se continúe con el proceso de investigación.

