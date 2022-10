"Él me persigue, cree que soy de su propiedad": Denunció por redes sociales las amenazas y hostigamiento de su expareja

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Una joven denunció en redes sociales a su agresor y expareja de 24 años, la víctima era agredida física, psicológica y sexualmente desde sus 15 años, incluso era amenazada mediante videos con armas de fuego. Teme que pueda lastimarla o dañar a su familia, pidió a las autoridades que lo aprehendan.

El abogado de la víctima, Juan Pablo Valencia, indicó que se realizó la denuncia formal al Ministerio Público. "Ella ha empezado esta relación cuando tenía 15 años y al mes iniciaron los hechos de violencia", explicó el jurista.

"Todo comenzó con celos, control de sus redes sociales, le restringía las amistades, sobre todo muchachos. Él controlaba sus cuentas en distintas plataformas digitales, tenía las contraseñas, respondía los mensajes que le enviaban a ella", dio a conocer Valencia.

Su agresor incluso la convenció para viajar a Estados Unidos el año pasado, bajo la excusa de estudiar en el país del norte, pero las agresiones no cesaron, era constantemente golpeada. Estuvo en esta relación por tres años, hasta que tomó la decisión de retornar al país, se separó de su pareja, publicó en sus redes sociales fotos de las agresiones que sufrió y vídeos con amenazas de su expareja.

Denuncia pública de la víctima realizada en redes sociales.

Cuando llegó al país comenzó a ser perseguida, intimidada, a través de llamadas, videos que dejaban en claro que su agresor podría matarla.

"Hoy 4 de octubre del 2022 tengo el valor para hablar y no callar más! Ya que me encuentro en peligro, quizá no lo hice antes por miedo, pero ahora me siento con fuerza para enfrentarlo, por que me di cuenta que no estoy sola, me veo obligada a recurrir a este medio, temo por mi vida, la de mi familia y personas cercanas a mí. Él piensa que yo soy de su propiedad, no acepta que puse fin a nuestra relación y a maltratos constantes que yo recibía, sigue hostigándome, amenazándome con armas de fuego. Y a cualquier persona que esté cerca mío, ya lo bloqueé lo elimine de todas mis redes sociales, pero sigue insistiendo de diferentes números causándome mucho estrés psicológico (...)", publicó en su cuenta de redes sociales.

La defensa legal de la víctima señaló que las amenazas fueron hechas con armas de fuego, a través de videos. "Hizo publicaciones en sus redes sociales, donde amenaza al entorno y la familia. Es por esto que ella decide romper el silencio e hizo pública su denuncia", indicó.

En una de las publicaciones compartidas el agresor le dice: "¿Qué es lo que vas a hacer? Me vas a pedir perdón de rodillas", asevera esto mientras sonríe y manipula lo que parece ser un arma de fuego.