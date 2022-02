El ‘psicópata sexual’ entregó una carta a la Fiscalía el año 2013

La Paz

Álvaro Elías, primer abogado que llevó el proceso de Richard Choque el año 2013, calificó este miércoles, como un caso indefendible, ya que agregó que en el texto de la carta presentada ante la Fiscalía, el ‘psicópata sexual’ expresaba incoherencias.

Según el abogado, en medio del proceso Richard Choque hizo conocer su carta, donde contó que conoció a Rubí, mediante un anunció donde se ofrecía supuestamente placeres sexuales.

“En septiembre para ser preciso tuve un gran problema con mi pareja por el cual rompimos, yo por la decepción me hundí en el alcohol, pesé a que hasta esa fecha nunca lo había hecho. Pasó el tiempo y empecé a buscar refugio para llenar el vació que me dejo mi ex, pero no lo logré, ya que el servicio es solo un momento y efímero. Conocí a algunas mujeres, pero como siempre terminábamos como amigos ya que en la mayoría de las veces yo sufría una disfunción, por la decepción”, se lee en un fragmento de la carta, revelada por quien era defesa legal de Choque el año 2013.