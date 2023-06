Mundo

Con siete procesos en su contra instaurados por el Gobierno de Luis Arce, Karen Longaric, canciller durante la gestión de Jeanine Añez, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar persecución política y acoso judicial debido a procesos penales que se le han iniciado y, por los cuales se ha ordenado su aprehensión y congelamiento de cuentas.

Longaric fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores el 14 de noviembre de 2019, por la entonces presidenta Jeanine Añez y desempeñó sus funciones hasta el 6 de noviembre de 2020. Actualmente, la exautoridad vive en Alemania.

“Después de mi gestión como canciller, he sido víctima de persecución política mediante la manipulación del derecho penal, lo que ha violado mi derecho al debido proceso y acceso a la justicia”, dice la denuncia de Longaric.

En dicha petición, la exautoridad solicitó al organismo internacional: analizar y seguir su caso porque existe una vulneración de los derechos humanos en el país; incorporar su caso dentro del monitoreo e informes que realiza ese organismo; y, solicitó una reunión con un representante o un equipo de la CIDH, informa la agencia ANF.

Según Longaric, en ese contexto de persecución, se vio obligada a salir de Bolivia para resguardar su derecho a vivir en libertad, pero también sobrellevando lo que significa vivir en el exilio, informa Erbol.

En el documento con fecha de abril del año en curso, Longaric detalla los procesos que le sigue el ministerio de Relaciones Exteriores, de manera injustificada o sin proporcionarle la información completa.

El primero es porque no se ejecutó plenamente el presupuesto destinado para la atención de connacionales en el exterior durante la pandemia del coronavirus. La fiscalía abrió una investigación por incumplimiento de deberes.

El segundo caso es por impulsar la promulgación del decreto supremo 4240 del 19 de mayo de 2020, que aprueba el reglamento del consejo evaluador y calificador de méritos, mismo que debía aprobar el escalafón diplomático. En este proceso es investigada por el delito de resoluciones contrarias a la constitución.

El tercer proceso fue a raíz de una denuncia que presentó la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por legitimación de ganancias ilícitas. Al respecto, la exautoridad afirmó que no recibió ninguna notificación sobre la existencia de ese proceso, además que no existen elementos de investigación.

La cuarta demanda interpuesta por la cancillería por presuntos nombramientos ilegales y usurpación de funciones durante su gestión, en la denuncia también se incluye al Magistrado del Tribunal Andino de Justicia, Gustavo García Brito y al exencargado de negocios de Bolivia en el Ecuador, Javier Loayza Barea.

“El acoso judicial es de tal magnitud, al extremo de haber expedido mandamiento de apremio contra mi persona por no haber asistido a la audiencia para prestar declaración informativa. No obstante, que, de manera anticipada, hice llegar con mi abogada un memorial indicando que actualmente resido en Alemania, señalando la dirección actual y el número de teléfono. Es así como incluso el investigador asignado al caso me llamo por teléfono a mi número de celular de Alemania”, señala el documento.