En medio de mucho dolor velan los restos de Betsabé

Cochabamba, Bolivia

Velan los restos de Betsabé Mara Alacia de 24 años, en su domicilio en el municipio de Quillacollo, su madre la recuerda como una chica alegre que soñaba con salir profesional y licenciarse como administradora de empresas, un sueño que fue truncado por su enamorado Boris Mina, que le quitó la vida el pasado 11 de agosto.

La joven asesinada nació un 27 de julio. Familiares, vecinos y amigos se aproximaron a la vivienda de Betsabé para despedirse y expresar sus condolencias, a unas horas de su entierro.

“Vida de mi vida, la vida de mis amores, hoy no está conmigo. ¡Me ha quitado lo único que tenía en la vida, mi tesoro! Sé que nunca lo voy a poder superar. Yo la iba recoger al colegio, incluso de grande. ¿Se imaginan que tanto la he cuidado? ¡Para qué! Para que ahora la esté viendo en un cajón a mi hija”, contó desconsolada la mamá de Betsabé

Un cuadro triste se vio cuando el padre de Betsabé salía del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), sosteniendo un ataúd pequeño color blanco, con los restos de su hija. La joven, de 24 años, fue asesinada por el ex teniente Adán Boris Mina Alanes, su enamorado.

El oficial, de 34 años, fue condenado a 30 años de cárcel en El Abra tras someterse a un proceso abreviado declarándose autor confeso del delito de feminicidio. La madre de la joven cuenta que Boris llego a su casa a pedir permiso para enamorar con Betsabé.

“Se presentó a mi familia, pidiendo salir con mi hija, ella dijo que sí, quería intentar estar en pareja y mire como me ha traicionado esta persona (…) Lo vuelvo a decir, no me cansaré hasta que los cómplices de esta persona caigan, porque él sólo no pudo hacer esta atrocidad”, dijo en medio de lágrimas.