Enfermera denuncia presunta extorsión tras ser obligada a pagar Bs. 12.000

En la capital cruceña, una enfermera denunció que el pasado mes de septiembre fue acusada erróneamente de sustraer 500 bolivianos dentro del hospital donde trabaja, situación que derivó en un presunto cobro extorsivo por parte de una médico.

Ante las sospechas presentadas en su contra, la trabajadora de salud explicó que “abrí el casillero en presencia de dos personas; dijeron que en el casillero no había nada”.

A pesar de la falta de pruebas en el lugar, la denuncia escaló tras la intervención de varios profesionales del derecho que exigían acciones drásticas contra la trabajadora.

Respecto al momento del señalamiento en el centro hospitalario, la afectó recordó que “entonces dijo, son mis abogados y yo les expliqué a ellos; pero dijo, no, ya no va a haber arreglo aquí, entonces procedamos a lo que se tiene que proceder, hay que detenerla y todo”.

La situación se tornó aún más crítica al llegar a las dependencias policiales, donde la denuncia inicial por un monto menor se transformó en una exigencia desproporcionada para evitar la aprehensión.

Al detallar la situación sufrido en la sede policial, la enfermera relató que “Vino un tercer abogado, más agresivo que los que fueron al hospital, y dijo, la doctora quiere conciliar, quiere desistir la denuncia, pero hay que pagar, son 12.000 bolivianos”.

Entrega del dinero y pedido de justicia

Ante el temor a ser procesada, la víctima tuvo que recurrir al apoyo de su entorno laboral inmediato para reunir la elevada cifra exigida por la querellante en cuestión de horas.

Rememorando la desesperada recolección y la entrega del efectivo, la trabajadora sostuvo que “comenzó mi jefa a llamar a una u otra a juntar el dinero, juntamos el dinero hasta las 15:30 de la tarde y le dimos el dinero a ella, los 12.000 boliviano, contaron billete tras billete”. En este sentido, pide que se aclaren las circunstancias de este presunto cobro.