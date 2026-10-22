Presentan la FEXCO 2027 con la firma de una alianza estratégica por 30 años

En un acto desarrollado en el campo ferial de Alalay, se realizó este miércoles el lanzamiento oficial de la Feria Internacional de Cochabamba (FEXCO 2027), evento que está programado para llevarse a cabo del 29 de abril al 9 de mayo de 2027.

Durante la presentación, las autoridades locales destacaron la firma de un convenio interinstitucional clave de alianza público-privada entre la Alcaldía de Cochabamba y la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) por un plazo de 30 años, garantizando la sostenibilidad de las inversiones y el desarrollo de infraestructura en el recinto.

Alianza de largo plazo y nuevas obras

El alcalde Manfred Reyes Villa remarcó el impacto positivo que esta alianza estratégica generará para la economía regional y nacional.

"Lo importante de esto es que hemos firmado un convenio interinstitucional entre la Alcaldía y la Federación de Empresarios Privados por 30 años, es decir, vamos a manejar todas las inversiones dentro de este proyecto. Necesitamos hacer esta alianza con la empresa privada para seguir haciendo mejoras en beneficio de todos los visitantes", afirmó el burgomaestre.

Entre las obras ya ejecutadas y las proyectadas para el recinto ferial se destacan la ampliación del Pabellón Kanata, la Plaza de Comidas y el escenario FEXCO Arena. Además, se anunció la pronta inauguración de un nuevo auditorio antes de fin de año y la construcción futura de un edificio de parqueos.

Cifras récord e impacto económico

La última versión de la muestra ferial arrojó resultados históricos para el departamento de Cochabamba y el país:

Asistencia: 452.000 visitantes récord en la historia del evento.

Expositores: Más de 18.000 emprendedores y empresas participantes.

Movimiento económico: Superó los 206 millones de dólares.

Aporte al PIB: Representó un crecimiento del 2,82% en el Producto Interno Bruto (PIB) departamental y un 0,7% en el PIB nacional.

Proyección internacional para la FEXCO 2027

Con miras a la edición de 2027, las autoridades proyectan promocionar el evento en los distintos departamentos de Bolivia y fortalecer la presencia internacional. Para esta nueva entrega, se confirmó la llegada de delegaciones de 20 países compradores, además de países expositores que buscarán concretar intenciones de negocios con la producción nacional.

"Ya han estado acá en la anterior feria y han podido ver la competitividad y la calidad de la producción nacional. La FEXCO es una vitrina no solamente a nivel Bolivia, sino a nivel internacional", concluyó Reyes Villa.