Damas Tremendazas participan en show benéfico para el Oncológico

Las Damas Tremendazas junto a la soberana de la fiesta grande, Ana Fabia I, participaron en una presentación especial en Chaplin Show con el objetivo de recaudar fondos destinados al Hospital Oncológico.

Al respecto, Alejandra Cronenbold de las Damas Tremendazas destacó que “el objetivo de esta actividad es ayudar a la prevención del cáncer de mama que se realiza en el mes de octubre”.

Toda la recaudación obtenida en el recinto artístico fue dirigida hacia el centro médico para apoyar la concientización durante este mes representativo.

Sobre este compromiso con la comunidad, Cronenbold agregó que “es un tema que personalmente a mí me llega bastante y creo que como comparsa siempre contribuimos a toda ayuda social”.

El evento combinó el talento escénico con la solidaridad ciudadana para impactar de manera positiva en la salud de las mujeres cruceñas.

En ese sentido, la reina de la fiesta grande destacó: “qué mejor que dar un mensaje de concientización a todas esas mujeres para que entiendan de que la mejor manera de salvar vidas es mediante la prevención”.