Envían a la cárcel a dueño de empresa naviera por el envío de 440 kilos de droga a Polonia

Santa Cruz, Bolivia

El empresario Carlos D.P., dueño de una empresa de envíos navieros, fue enviado a prisión tras enfrentar una audiencia cautelar acusado de participar en el envío masivo cargamento de 440 kilogramos de droga a Polonia. Cumplirá su detención preventiva de 120 días en la cárcel de Palmasola.

La audiencia de medidas cautelares se desarrolló este viernes en el Juzgado de Instrucción Penal Número 1, presidida por la Dra. Patricia Murillo. Paz.

Durante toda la audiencia, el empresario y su abogado mantuvieron la postura de inocencia del investigado. "Mi patrocinado no es autor del delito, no ha participado en él. Él tuvo un contrato de servicios logísticos con quien hubiera enviado esa carga y ese especifica una cláusula sustancial en la que nosotros no tenemos responsabilidades en absoluto con lo que respecta sustancias controladas", declaró el jurista, Henry Zeballos.

El caso gira en torno a un envío de droga camuflada en madera que llegó a Polonia a través de dos contenedores en agosto de este año, con un valor estimado en más de 43 millones de dólares. Esta incautación se considera una de las mayores de su tipo, procedente de Sudamérica, lo que ha puesto a las autoridades polacas en alerta y ha desencadenado una intensa investigación internacional.

Previo a la detención de Carlos D. P., otro empresario, Kevin H.B.M., fue investigado en relación con este caso. Sin embargo, tras someterse a una audiencia, las autoridades judiciales determinaron dictar detención domiciliaria para él, marcando un contraste en la situación legal de ambos empresarios.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, había presentado a esta persona como uno de los líderes de la organización criminal de tráfico de sustancias controladas.