Envían a Palmasola a los asesinos de taxista; Felcc asegura que el crimen estaba planificado

Santa Cruz, Bolivia

Tras una audiencia maratónica de medidas cautelares realizado en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el Juzgado Público, Civil, Comercial, Mixto, Cautelar de Familia de Pailón, determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Palmasola a Jorge Aguilera Cruz y Herland Dolea Rodríguez, alias 'Payaso', autores confesos del asesinato de Oriel Moreno Espinoza (42).

El hombre que se dedicaba como taxista fue apuñalado más de 30 veces por ambos sujetos y un tercer implicado que se dio a la fuga, y cuyo cuerpo fue abandonado a un costado de la carretera a Pailón la madrugada del 11 de noviembre.

"Cada uno contó su participación en el hecho. En su declaración manifiesta que uno fue quien lo agarró y el otro lo apuñaló", informó el fiscal de materia, Freddy Durán.

El fiscal indicó que en la audiencia se presentó los elementos colectados como las imágenes de cámaras de seguridad donde se ve a las dos personas en compañía de la víctima, además la autopsia médico legal entre otros elementos que fueron valorados por la autoridad jurisdiccional quien determinó la detención preventiva de los acusados.

Por su parte el director de la Felcc, coronel Rubén Barrientos, manifestó que el tercer implicado en este hecho de sangre fue identificado como Dilson Lara, alias 'El tuerto', que es de nacionalidad brasileña y que se presume fugó hacia el vecino país. Por ello, su dependencia compartió información con sus pares de Brasil para que coadyuven con su captura.

"Estamos hablando de que ellos no tuvieron un mínimo de remordimiento para victimar a una persona y despojarlo de su vehículo, son treinta y seis heridas que no están dentro de la lógica, pero sí están del hecho. Con esas heridas, al no producirle la muerte, ellos optan por hacerle una herida en el cuello, en otras palabras, por degollarlo", aseveró el jefe policial.

La tarde del 11 de noviembre de 2020, la policía recibió una llamada de pobladores de la carretera Bioceánica del municipio de Pailón quienes indicaron que encontraron un cadáver de sexo masculino. Cuando los efectivos policiales se constituyeron al lugar realizaron el levantamiento legal del cadáver y lo trasladaron a la morgue del hospital de ese municipio donde se realizó la autopsia correspondiente, misma que certificó que el cuerpo tenía más de 30 heridas punzo cortante, aparentemente producidas por arma blanca y la causa de la muerte sería por traumatismo torácico abdominal.