Esposas de policías piden estado de excepción ante escalada de bloqueos y violencia en el país

La Asociación Nacional de Esposas de Policías se declaró en emergencia ante el incremento de conflictos sociales y bloqueos de carreteras en el país y pidió al presidente del Estado, Rodrigo Paz, que evaluara la declaratoria de un estado de excepción para evitar más hechos de violencia contra efectivos policiales y la población.

La representante del sector en Cochabamba, Ruth Ajacopa, expresó su preocupación por el riesgo que enfrentan los uniformados durante los operativos de desbloqueo y control de carreteras.

“Estos bloqueos están poniendo nuevamente en riesgo la vida del personal policial. Nosotros también tenemos un pliego petitorio pendiente con el Gobierno sobre incremento salarial, pero no nos vamos a prestar a seguir inestabilizando el país”, afirmó.

Ajacopa pidió al Gobierno que asumiera medidas más drásticas si las movilizaciones continúan creciendo en distintos departamentos.

“Queremos que, si esto se agranda y aumentan las movilizaciones, el presidente Rodrigo Paz dicte un estado de excepción porque no vamos a permitir que nuevamente un policía pierda la vida o se ponga en riesgo su integridad física”, señaló.

La dirigente también exigió sanciones para las personas detenidas en posesión de dinamita y otros objetos considerados peligrosos durante los conflictos registrados en La Paz. Asimismo, pidió la captura del expresidente Evo Morales, a quien acusó de incitar a hechos vandálicos contra la Policía.

“Pedimos la captura del señor Evo Morales, quien sigue incitando este tipo de actos vandálicos contra la integridad de la Policía”, sostuvo.

Además, la representante solicitó al Gobierno dotar de mayor equipamiento a los efectivos policiales que participan en los operativos de resguardo y desbloqueo de vías.

El pronunciamiento surge en medio de una escalada de conflictos sociales y bloqueos que ya cumplen su tercera semana consecutiva en el país. Según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), actualmente existen 23 puntos de bloqueo en diferentes regiones, principalmente en los departamentos de La Paz y Oruro.

La Paz concentra 13 puntos de bloqueo en sectores como Achiri, Desaguadero, Colquiri, Sica Sica y San Andrés de Machaca. En Oruro se registran siete cortes de vía en Curahuara de Carangas, Caihuasi y Caracollo, entre otros sectores.

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