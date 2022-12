"Estuvo en coma más de dos meses": Ubaldina protegió a su bebé Valentina hasta el final

Cochabamba, Bolivia

Ubaldina Choque de 33 años fue brutalmente agredida por su concubino, Donato Aguilario Choque, que la abandonó en un barranco creyéndola muerta, estuvo en un río durante tres días con un corte en el pecho y un hundimiento de cráneo.

Pese a estas condiciones logró sobrevivir, protegió al bebé que llevaba en el vientre, estuvo internada en el Hospital Materno Infantil Germán Urquidi desde el 14 de octubre, permaneció en coma más de dos meses luchando por su vida , pero el corazón de Ubaldina no resistió más y dejó de latir en vísperas de navidad, el sábado 24 de diciembre.

La madre de cuatro niños de 16, 12, 4 años y una niña recién nacida, en septiembre tomó la decisión de alejarse de su pareja Donato, quien ejercía violencia física constantemente.

El pasado 2 de octubre accedió a encontrarse con su expareja y desde aquel domingo no retornó a su hogar en la comunidad de Jucuricahua de Sacaca del departamento de Potosí.

Ubaldina fue golpeada en el cráneo y apuñalada por su expareja, quien la dejó en una zanja abandonada pensando que ya estaba muerta, pero resistió por tres días, hasta el 7 de octubre cuando la encontraron tras que su agresor había confesado su crimen a sus familiares y vecinos, quienes dieron la alerta.

Cuando fue encontrada tenía seis meses de gestación y estado de coma dio a luz a su bebé. Galenos del Materno calificaron el nacimiento como un “milagro”, la mujer fue considerada como la “primera incubadora humana” en Bolivia. La recien nacida pesó dos kilos.

Jacinta Rodríguez, tía de la víctima, dijo que su sobrina luchó hasta que su bebita pudiera nacer. “Valentina Ubaldina nació en vísperas de navidad, su mamá luchó unos días más, pero hoy se fue", indicó.

El feminicida de Ubaldina está prófugo y es buscado por la Policía Boliviana. Desde el Observatorio de Justicia de la Fundación Voces Libres, Karen Iporre, ya existe una imputación formal en contra de Donato Aguilario por el delito de feminicidio.

"Se tiene conocimiento de que Valentina estará bajo la custodia temporal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque requiere cuidados especiales, aún no se la puede entregar a la familia. Los familiares no tienen los mecanismos y medios para hacerse cargo. Se ha realizado un análisis de la familia ampliada y todavía no se ha podido determinar si hay las condiciones biopsicosociales para que asuman la custodia de la recién nacida", señaló la coordinadora nacional de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez.