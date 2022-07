Eva Copa presenta denuncia penal contra el viceministro Gustavo Torrico por violencia política

La Paz

El abogado Frank Campero, defensa legal de la alcaldesa de El Alto Eva Copa, informó este martes que se presentó una denuncia penal, por violencia política hacia una mujer, contra el actual viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico quien habría manifestado dos palabras que dañan la integridad de la autoridad alteña.

El jurista señaló que, se citará como primer testigo al presidente de Estado Luis Arce Catacora, ya que uno de los miembros de su Gobierno, atacó y agredió a una mujer, cuando como autoridades se lucha para protegerlas de la violencia.

La defensa legal de la alcaldesa Eva Copa, afirmó que este es un hecho donde una autoridad política está ejerciendo violencia a otra autoridad que también es política, y sobre todo es mujer.

Así mismo, no descartó ampliar los tipos penales contra Torrico, a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv).

Por su parte, en esta jornada Torrico negó haber insultado a la alcaldesa Eva Copa, afirmó que dijo dos frases, las mismas que serían parte de una expresión que fue dirigida a esa autoridad a quien considera una amiga.

“Yo no insulte a nadie, no denigre a nadie, dije dos frases que no van directamente a la señora Eva Copa, están diciendo que yo le falte el respeto, no podría hacerlo, yo la respeto como alcaldesa y como amiga, es una forma de decir, como es loco, hola loco, alto, gordo”, manifestó Torrico.