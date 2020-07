Falleció David Herrada, ex diputado del Movimiento al Socialismo (MAS)

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

David Herrada Delgadillo, ex dirigente, ex diputado y ex concejal del Movimiento al Socialismo (MAS), falleció después de una intensa lucha contra el coronavirus (Covid-19), informó el ex presidente Evo Morales en una entrevista con la radio Kawsachun Coca.

"Ese hermano dio mucha lucha, tantas luchas y marchas, ahora fallece por coronavirus, la familia cuenta que no pudo encontrar espacio para terapia ni respiradores", dijo el ex mandatario.

Herrada fue cónsul de Bolivia en Ilo, diputado en la gestión 2006-2009 y concejal de Cochabamba entre 2010 y 2015. El Concejo Municipal resolvió otorgar un Sitio de Honor en el Cementerio General a David Herrada, que falleció este domingo tras batallar contra el coronavirus.

Tras una sesión virtual realizada la tarde de este domingo 26 de julio, el Concejo Municipal emitió una resolución en la cual "se otorga la Concesión de Sitio de Honor para la ocupación de los restos mortales del Sr. David Herrada Delgadillo, en el Cementerio General de nuestra ciudad". La misma deberá ser ejecutada y cumplida por el alcalde José María Leyes, señala el documento.