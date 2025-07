La escasez de diésel en la capital cruceña ha generado una ola de protestas por parte de transportistas interdepartamentales y boleteros de la Terminal Bimodal, quienes se movilizaron este viernes hasta las instalaciones de YPFB, ubicadas en el segundo anillo, frente al Parque Urbano, exigiendo una solución inmediata al desabastecimiento que afecta a gran parte del sector.

Los manifestantes colocaron carteles en los alrededores de la estación de servicio, denunciando la paralización casi total del servicio de transporte de pasajeros por la falta de combustible, situación que se arrastra desde hace semanas.

“Nosotros estamos perjudicados porque el transporte está sin diésel. Los transportistas llevan esperando dos semanas a que llegue combustible y no hay respuesta. Como boleteros nos sentimos afectados porque no hay ingresos, la gente ya no puede viajar y nosotros no podemos ni pagar nuestros alquileres”, expresó un representante de los boleteros de la terminal cruceña a la Red Uno.

Por su parte, un conductor de buses interdepartamentales afirmó que el panorama ya es insostenible: “Un 80% de las flotas están paradas, solo el 20% está operando y eso con mucha dificultad. No podemos seguir trabajando así”.

Tras una reunión sostenida con funcionarios de YPFB, el dirigente de los transportistas movilizados informó que no se obtuvo ninguna solución concreta. “Nos dijeron que el diésel asignado a los surtidores ya se agotó y que recién llegaría combustible hasta el lunes en algunos puntos de abastecimiento. Lastimosamente no hay solución y vamos a continuar con la marcha”, declaró.

Las movilizaciones podrían intensificarse si el suministro de diésel no se normaliza en los próximos días. Transportistas y trabajadores del sector exigen al Gobierno y a YPFB garantizar el abastecimiento inmediato para reactivar sus actividades y evitar una paralización general del servicio interdepartamental en Santa Cruz.

