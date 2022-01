Familia de mujer que murió por un paro cardíaco asegura que fue feminicidio

Cochabamba, Bolivia

El pasado 19 de enero, una mujer falleció después de haber tenido una discusión con su pareja. La familia de la víctima asegura que fue feminicidio, pero el IDIF determinó que la causa fue paro cardíaco.

Dos días después del hecho, la familia de Angélica G. aún vela a la mujer y exige que el caso sea considerado como feminicidio, que se investigue al esposo, porque ella sufría violencia.

"No fue muerte natural, como determinaron. Fue feminicidio. No se realizó una audiencia, lo soltaron (al esposo) después de 8 horas. A mi hermana le faltan dos dientes adelante, tiene moretones en la rodilla, tiene el brazo lastimado. Cuando llegué a su casa, a su cuarto, ella aun tenía signos vitales, ellos le taparon con una frazada, con un edredón, le asfixiaron. SE negaron a que le brindemos ayuda", denunció la hermana de la fallecida y dijo que no tomaron en cuenta su declaración.