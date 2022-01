Milenka Martínez murió apuñalada; su familia pide justicia y cárcel para el feminicida

El Alto

Los restos de la joven Milenka Martínez fueron trasladados este miércoles, hasta el cementerio ubicado en la zona del Mercedario, la mujer fue víctima de feminicidio, el hecho sucedió el pasado fin de semana en la zona Cristal 1 de la ciudad de El Alto.

La familia pide justicia y que se dé la pena máxima para el autor del crimen.

“Ella me dijo mamita yo te voy a enterrar, ahora yo no más tengo que enterrarle, me duele quiero justicia, toda mi familia pedimos justicia, queremos justicia, quien le va a criar a su hijito, yo soy de edad no puedo”, manifestó la madre de Milenka.