“Es un pedazo de mi vida que me arrancaron”, dijo el acusado por feminicidio, salió libre cuando el verdadero culpable confesó

Cochabamba, Bolivia

Esta es la historia de Brayan Ríos, que fue acusado y sentenciado por el feminicidio de Alexandra Rodríguez el pasado 10 de junio de 2018, la joven de 22 años murió con un disparo a quemarropa en la cabeza.

Cuando se realizaron las investigaciones todas pruebas apuntaban a Brayan, incluso los estudios científicos de absorción atómica determinaron que disparó el arma, pues se halló pólvora en su mano.

Pasó tres años y siete meses en la cárcel de “San Antonio”, y debía pagar una condena de 30 años sin derecho a indulto, acusado por el feminicidio de la “payasita” Alexandra, pero todo cambió cuando el verdadero culpable se entregó a la Policía y confesó el crimen.

“Es un pedazo de mi vida que me arrancaron, desde un principio dije que era inocente, yo no tenía nada que ver (…) Retomaré mi trabajo como payasito, nunca me imaginé pasar por esta situación, toda las noches rezaba a Dios, la justicia se equivocó”, declaró a Radio Kausachun Coca (RKC).