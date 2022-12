Familia Kim niega inspección ocular de la Alcaldía a los predios avasallados

Cargando...

La familia Kim a través de su asesor legal, manifestó su preocupación después de los enfrentamientos que se suscitaron la jornada del jueves, temen que el nivel de violencia siga subiendo y que se lamenten muertes. Además negaron la realización de una inspección ocular por parte de la Alcaldía a los predios avasallados donde se encuentra establecido en el Centro Turístico cercano a las Lomas de Arena, Santa Cruz.

"La Alcaldía nos pegó una notificación en la reja por una inspección ocular que no realizó. Yo creo que será para cumplir formalidades porque no se llevó a cabo nada, había una programada para el 30 de noviembre, pero no vinieron, considerando que este grupo ingresó a avasallar el 22 de octubre", remarcó Sun Chel Kim Rojas, asesor legal de la familia afectada.

Los hechos violentos se registraron el jueves en la mañana, después que ciudadanos autoconvocados se dieran cita en la propiedad privada tomada para intentar sacar por la fuerza a los avasalladores, sin embargo estos respondieron con palos, piedra y machetes, dejando como saldo varias personas heridas, entre ellos periodistas y bomberos.